Normandie. Le nombre de mariages au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale

D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la Normandie est la deuxième région métropolitaine, après la Corse, la plus touchée par le recul des mariages en 2020, en lien avec la crise sanitaire et l'interdiction de ce type d'événement pendant le premier confinement. Du 17 mars au 10 mai 2020, seulement une vingtaine de mariages ont été célébrés dans la région, contre plus de 1 100 en 2019. Au total, sur l'année 2020, moins de 7 300 couples se sont mariés en Normandie, soit une chute de 37 % par rapport à 2019, un nombre historiquement bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Concernant le profil des mariés, ils sont de moins en moins jeunes : 40 ans pour un homme, 37 ans pour une femme.

La Seine-Maritime concentre le plus grand nombre de mariages (38 %) au niveau régional, relative à sa population, devant le Calvados (22 %), l'Eure (18 %), la Manche (14 %) et l'Orne (8 %). Selon l'Insee, le nombre de couples qui se marient baisse depuis les années 70. En 2020, la hausse des Pacs n'a pas compensé cet écart.