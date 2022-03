Perche ornais. Prison avec sursis et forte amende pour le patron indélicat

Christophe Leblanc, 55 ans, l'ex-dirigeant de l'entreprise Norma Composites, qui fabrique les avants des TGV en matériaux composites à Mauves-sur-Huisne dans le Perche, a été condamné jeudi 17 mars par le tribunal correctionnel d'Alençon. Il était accusé de malversations dans la gestion de l'entreprise : si l'accusation de banqueroute n'a finalement pas été retenue, pour abus de bien social, il a été condamné à douze mois de prison avec sursis, à l'interdiction d'exercer une profession commerciale durant trois ans, à la confiscation de deux biens immobiliers, et il doit rembourser 758 000 euros.

Le groupe Design MDB avait racheté Norma Composites en 2018. Les faits reprochés datent des années 2020 et 2021 : 950 000 euros de trésorerie de l'entreprise percheronne avaient été transférés sur les comptes de MDB pour alimenter les caisses du groupe et ainsi payer les frais d'achat de Norma Composites, qui s'était retrouvée financièrement exsangue et avait dû être placée en redressement judiciaire quelques mois plus tard.