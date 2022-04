Aunay-les-Bois. Trois Normands au championnat de France de karting

"Les 22 mômes qui vont participer au championnat de France de karting junior, ils pensent tous à la F1 !", confie Claude Gripon, président de l'association Karting 61 et gestionnaire sportif pour le circuit d'Aunay-les-Bois, près de Sées.

Le week-end des 23 et 24 avril, la piste ornaise accueille trois compétitions : la finale du championnat de Normandie, la course club open trophée de l'Orne et le championnat de France junior de karting. Dans cette dernière, Claude Gripon espère voir une nouvelle étoile montante du sport automobile français.

"Il y en une qui va donner du fil à retordre", explique Claude à propos de Lisa Billard, une jeune pilote de 12 ans à l'avenir prometteur. Originaire de Rouen, en Seine-Maritime, elle participe à cette compétition réservée aux 12/16 ans. Dans son kart, elle sera face à 21 adversaires. Fille ou garçon, il n'y a pas de distinction. "Le karting est un sport mixte", précise le président du club. Parmi les pilotes, se trouvent deux autres Normands : Arthur Dorison, 13 ans, et Matthéo Dauvergne, 12 ans. "Ces trois jeunes ont du potentiel", juge le passionné et organisateur de l'événement.

De grands noms sur le bitume ornais

Fort de ses 52 ans de licence de karting, le septuagénaire a l'œil pour repérer de jeunes pépites. Sur le circuit qu'il a créé dans les années 1990, il a vu passer des grands noms du sport automobile. Le Normand Esteban Ocon, plus jeune Français à prendre le départ d'une épreuve de F1, Pierre Gasly, le pilote originaire de Seine-Maritime, et enfin Lando Norris, Britannique qui a fait ses débuts en F1 chez McLaren. À l'issue de la course, le vainqueur aura l'honneur de rejoindre l'équipe de France de karting.

Alors, espérons que le prochain espoir du sport automobile soit une nouvelle fois Normand.