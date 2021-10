Laurent Gerra au Zénith

Laurent Gerra ne se repose jamais. Après le succès de son spectacle “Laurent Gerra flingue en musique”, l’humoriste reprend le chemin des salles accompagné, cette fois-ci, d’un orchestre de jazz. Le voilà parti en tournée avec encore plus d’humour, de parodie et d’imitation. La présence du Big-band de Fred Manoukian rappelle au public la passion de l’artiste pour le music Hall.



Tout au long du spectacle, les hommages aux plus grands ténors pleuvent. De Trenet à Ferrat en passant par Salvador, c’est une revue complète à laquelle nous assistons sans pour autant oublier la jeune scène française. Delerm, Benabar et Grand Corps Malade en prennent pour leur grade.

L’imitateur n’oublie pas ses cibles préférées : les politiques ! L’artiste passe aussi au crible le petit écran, Bellemare, Drucker et Patrick Sébastien avec de nouvelles chansons toujours aussi festives. Et surtout, oui surtout, un spectacle de Gerra sans Céline Dion et Johnny, ce n’est pas un spectacle de Gérra. Attendez-vous à des surprises.



Pratique. Laurent Gerra, mercredi 23 novembre, 20h30, Zénith de Rouen. Tarifs de 45 à 53 €. Renseignements au 02 32 91 92 92.