Mondeville. Fête de la Saint Patrick : connaissez-vous le football gaélique ?

Cela fait maintenant quatre ans qu'un club de football gaélique existe aux portes de Caen. Son nom ? Le Football Gaélique Mondeville Normandy, fondé en 2018. Ce club s'est créé grâce à deux joueurs, Florian Charlier et Nicolas Penot, qui ont tous deux découvert le sport au club de Liffré, en Bretagne. Ce dernier avait d'abord essayé de le lancer à Caen, mais "il y avait très peu de solutions pour obtenir un terrain", comme l'évoque le secrétaire, Adrien Vaudorne. Ce sport, mélange entre le rugby à XV et le football, se joue à 11 contre 11. L'objectif étant de marquer des points dans un but ou entre les perches. Les tacles et plaquages sont interdits. On y retrouve certains gestes, qui rappellent "les sports collectifs à la main, comme le handball ou le volley", précise Stephen Hegarty, le trésorier.

La culture gaélique au centre du club

Le football gaélique est le sport le plus répandu en Irlande. En France, on compte à peine un millier de licenciés. Le club de Mondeville souhaite promouvoir cette culture gaélique, qui se caractérise par "une profonde culture humaniste, de convivialité, de bonne entente et de respect qui est en lien avec la culture irlandaise", comme l'évoque le dirigeant. Il précise que "des moments de festivité ont lieu pendant et après les rencontres et que cet esprit humaniste entre les joueurs est un aspect central du football gaélique". Le club souhaite avoir des liens étroits avec les autres clubs celtes français. Et à l'approche de la Saint Patrick, une fête chrétienne célébrée ce jeudi 17 mars, l'ambiance y est forcément particulière. C'est un temps fort pour le club "qui souhaite promouvoir cette culture qu'on aime tant", pointe le secrétaire. Pour faire cette promotion, le club va organiser un temps de promotion du football gaélique chez un de ses partenaires.

Une volonté de développer

la pratique féminine et des jeunes

Chez les Calva Mundivilla, les entraînements sont mixtes. Pour l'heure, le club ne peut pas engager d'équipe féminine. Mais elles "rejoignent d'autres équipes, afin de les compléter" et espèrent en présenter une dans le futur. Ils souhaitent aussi relancer la section jeunes (des moins de 15 ans). "La transition entre jeunes et séniors se fait à 15 ans au football gaélique", comme le précise le trésorier. Le club souhaite aussi faire des initiations auprès d'établissements scolaires ou de centres de loisirs.

Pratique. Football Gaélique Mondeville Normandy. Entraînements le mardi de 19 heures à 20 h 30 au stade Louis Varin, rue Emile-Zola à Mondeville.