Près du Havre. Incendie dans un appartement, plus de 20 pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré lundi 14 mars, peu avant 10 heures, dans un immeuble de la route d'Orcher, à Gonfreville-l'Orcher. Le feu a pris dans un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble en comptant sept.

Un panache de fumée et des flammes s'échappaient d'une fenêtre. À l'arrivée des pompiers, quelques résidents étaient au pied de l'immeuble. Ils ont évacué d'eux-mêmes leurs appartements. L'incendie a été éteint rapidement à l'aide d'une lance à incendie. Il n'y a pas eu de blessé. Les dégâts sont limités et les flammes ne se sont pas propagées à d'autres appartements que celui concerné. L'intervention aura nécessité la mobilisation de 22 sapeurs-pompiers et six engins.