Caen. Daniel Epron, une vie dédiée au service des paysans 

"Le métier de paysan, ça nous rentre dans la peau. C'est un métier de passion", confie Daniel Epron, président du Crédit Agricole Normandie. Mardi 22 mars, cet ancien agriculteur engagé et passionné quitte ses fonctions au sein de la banque, après 36 ans de bons et loyaux services. "Je suis arrivé au sein du groupe en 1986, en tant qu'administrateur stagiaire dans l'Orne", se souvient-il. Après avoir gravi les échelons et occupé différents postes, c'est en 2006 que Daniel Epron est nommé président du Crédit Agricole Normandie. Il devient également vice-président de la Fédération nationale jusqu'en novembre 2021.

Un amour inconditionnel

du monde paysan

"Je suis né en Mayenne", sourit Daniel Epron. Ses parents s'installent à L'Aigle, dans l'Orne, alors qu'il n'a que 9 mois. "Ma famille est paysanne de génération en génération", poursuit le président. Toute son enfance, il observe ses parents travailler dans leur exploitation laitière. Un domaine qui ne lui plaît pas. "Je n'aimais pas ça. Je n'ai pas le sens de l'animal", s'amuse-t-il. Quelques années plus tard, ses parents décident de se lancer dans la production animale. "C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureux du métier. Je ne me destinais pas du tout à ça. J'avais plutôt envie d'être architecte ou photographe", se souvient Daniel Epron. À 22 ans, l'ancien agriculteur achète ses premières terres et lance sa propre exploitation. "À l'âge de 30 ans, j'ai débuté mon engagement pour les intérêts de la profession", ajoute-t-il. Il devient alors président du Centre départemental des Jeunes Agriculteurs et atteint rapidement le niveau national.

Daniel Epron ne s'arrête pas là, il est également élu président de la Chambre régionale d'agriculture. "J'ai participé à la création de l'Institut régional de la qualité en 2001", précise-t-il. Un engagement qu'il mène tout au long de sa vie qui aura permis à ce passionné de faire des rencontres improbables et d'avoir une vie extraordinaire. "J'ai même rencontré le pape Jean-Paul II à 33 ans", dévoile Daniel Epron. À moins d'une semaine de la fin, cet acharné du travail ne cache pas sa tristesse. "Je me demande à quoi je vais servir. Il faut que je me remette dans la vraie vie et que j'assure l'avenir de mes enfants et mes petits-enfants. L'une de mes plus grandes fiertés est d'avoir contribué à la création d'une caisse unique pour le Crédit Agricole. Toute ma vie, j'ai mené un engagement total. Passionné, passionnant et passionnel", conclut Daniel Epron. Une retraite toutefois bien méritée pour celui qui aura présidé le Crédit Agricole Normandie pendant près de 16 ans.