[Enquête] Caen. Dans les coulisses de l'hippodrome

Milieu de matinée, ce jour-là. Les premiers chevaux arrivent dans leur van, avant de se rendre dans leur box attribué. Le départ de la première course est à 11 h 50. Il faut se préparer mais, avant toute chose, les chevaux sont contrôlés : "Chaque cheval est pucé pour s'assurer qu'il s'agit bien du bon. Cette puce est contrôlée et le livret signalétique est vérifié", explique Gilles Ribot, le régisseur de l'hippodrome de Caen et de celui de Cabourg. C'est parti pour la mise en jambes : les chevaux effectuent des heats, séances d'entraînement avant la course. Au total, lors de cette réunion, huit courses ont lieu. Dans l'après-midi, l'hippodrome se transforme en véritable fourmilière. Entraîneurs, jockeys, lads, vétérinaires, spectateurs… au total, plus de 1 000 personnes sont présentes pour assister à ces courses aujourd'hui. Au niveau des box, il y a ceux pour qui la course vient de finir, qui lavent leurs chevaux, et débriefent. À l'inverse, d'autres se préparent à rentrer en piste. "Vous retrouvez moult personnes, comme un maréchal-ferrant, les personnes en charge de la billetterie, etc." Ça grouille dans tous les sens.

Des employés polyvalents

Charley Heslouin, est entraîneur près d'Argentan, dans l'Orne. Sa jument Inès Fligny a participé à la cinquième course, une course attelée, aux côtés de huit autres concurrents : "C'est une super piste et les courses sont bonnes", glisse celui qui vient au trois quarts des réunions organisées ici. La jument est dans son box, prête à repartir dans son van. Huit personnes travaillent à l'hippodrome à l'année : "Ils sont très polyvalents", confie le directeur. Ils s'occupent de la piste, des espaces verts, des box… Quand arrivent les jours de courses, le nombre devient beaucoup plus important : "On fait appel à des intérimaires." C'est Sabine Mottier qui est en charge de les recruter : "On les convoque pour travailler les journées de courses, mais ça fait des années qu'ils font cela, ils connaissent très bien", sourit-elle.

15 h 50. La dernière course de la journée va démarrer. Il s'agit d'une course attelée. Les drivers et leurs chevaux sont sur la piste et s'échauffent une dernière fois. 15 h 52, top départ. Les commentaires s'enchaînent au micro comme lors d'un match de foot. Il faut dire que ce sont des athlètes de haut niveau qui sont là. "On les bichonne, ils font des séances de balnéo, ils voient des ostéopathes", confie Sabine Mottier. Les spectateurs sont debout, rivés sur ce qu'il se passe de l'autre côté de la piste. On crie dans les gradins pour encourager son cheval. En quelques minutes, c'est terminé. Un travail de plusieurs mois qui se concrétise. À la fin, les chevaux sortent, on contrôle de nouveau l'identité des cinq premiers, puis deux d'entre eux seront soumis à un contrôle antidopage : "C'est une discipline vraiment très réglementée", insiste Sabine Mottier. "Pour chaque course, on prélève des chevaux de manière aléatoire", ajoute Gilles Ribot. Le gagnant se fait interviewer pendant que les autres retournent au niveau des box. La journée s'achève, les vans repartent, et l'effervescence disparaît. Avant le retour de la prochaine course.