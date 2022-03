Economie. Orne Emploi, une nouvelle plateforme pour les bénéficiaires du RSA

Dans l'Orne comme ailleurs, on a d'un côté, plein d'entreprises ne trouvant plus assez de main-d'œuvre. Et de l'autre, en janvier 2022, plus de 6 300 foyers souvent sans emploi, bénéficiaient du RSA, qui coûte 44 millions d'euros d'indemnités chaque année au Département.

Pour mettre en relation les entreprises qui embauchent avec les bénéficiaires du RSA, le Conseil départemental de l'Orne a procédé jeudi 10 mars au lancement officiel de la plateforme numérique "Orne Emploi", qui est financée par l'Europe. Elle fonctionne très simplement grâce à un algorithme de concordance entre les besoins et les compétences, mais en prenant aussi en compte des critères comme les difficultés liées à la mobilité des candidats.

Déjà 50 entreprises

Déjà une cinquantaine d'entreprises, de la plus petite à de grands groupes, y sont inscrites et 1 000 offres d'emploi dans des secteurs en tension y sont disponibles, par exemple des emplois agricoles, dans l'aide à domicile ou le BTP. Pour aider et motiver ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec l'utilisation des sites web, quatre coachs sont sur le terrain à Flers, Argentan, Mortagne-au-Perche et Alençon, assistés par une téléopératrice, pour un accompagnement sur-mesure, intensif, et pour faciliter les démarches. Un rendez-vous hebdomadaire est par exemple proposé durant six mois, avec les 70 bénéficiaires du RSA qui sont déjà inscrits sur "Orne Emploi", avec le but de déboucher sur un emploi durable.

Retrouver un emploi

Six ont déjà trouvé un travail. C'est le cas après cinq ans sans activité professionnelle pour Benoît Poivret, 59 ans, qui vient d'être recruté dans un garage automobile : "Orne Emploi m'a aidé pour rédiger CV et lettre de motivation. Je suis allé les déposer dans un garage qui recrutait et deux jours plus tard, j'étais au travail. Je revis." Le quinquagénaire, comme tous ceux qui intègrent une entreprise, sera encore accompagné chaque semaine, durant quatre mois. Le temps de s'assurer que tout se passe bien pour le nouvel employé et pour son employeur.

Ecoutez ici Benoît Poivret: Impossible de lire le son.

Depuis le jeudi 10 mars au soir, une dizaine de nouvelles entreprises supplémentaires ont acté leur présence sur la plate-forme Orne-Emploi.

Rendez-vous sur orne-emploi.frEn cas de difficulté, appelez le 02 33 81 63 02 ou envoyez un mail à orne-emploi@orne.fr