Rouen. La fin du port du masque partout... ou presque

Depuis le lundi 14 mars, le port du masque n'est plus obligatoire dans les entreprises ou encore à l'école mais il faudra patienter encore un peu pour pouvoir tomber le masque dans les transports en commun à Rouen.

Delphine est conductrice de bus pour la TCAR depuis 10 ans. Elle accueille les voyageurs dans son bus sans être masquée. La conductrice peut le faire, elle est séparée de la foule d'usagers par une vitre. Elle n'a qu'une hâte, "retrouver une vie normale, revoir les visages et les sourires des usagers". Mais le port du masque reste obligatoire dans tous les transports en commun à cause de la promiscuité entre les voyageurs. Pauline, qui habite à Bois-Guillaume, prend le bus au quotidien. Même si le masque ne devient plus obligatoire, elle continuera de le porter puisque cette semaine signe aussi la fin du pass vaccinal dans la plupart des cas : "J'aurais peur d'attraper la Covid-19. Moi, j'ai mes trois doses de vaccin mais tout le monde ne les a pas." Sans masque, elle ne serait "pas très rassurée".

La semaine dernière, le taux d'incidence de la maladie est reparti à la hausse en Normandie avec une augmentation de 5,5 % et de 1,7 % en Seine-Maritime selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé. Le pass vaccinal ainsi que le port du masque restent obligatoires dans les établissements médicaux et les établissements accueillant un public fragile.