Calvados. "House for people", une plateforme pour faciliter l'accueil des Ukrainiens

House for people. C'est le nom de la plateforme internet qui vient d'être créée dans le Calvados pour mettre en relation des associations locales et mairies avec des personnes qui veulent accueillir des réfugiés ukrainiens. Le but ? Mettre un outil à disposition de ces structures qui, pour l'instant, doivent traiter les demandes par mail ou téléphone. "Je me demandais si je pouvais m'inscrire quelque part pour accueillir des familles et je ne trouvais pas, ou alors ce n'était pas clair. L'idée a donc mûri, de créer une plateforme pour se signaler", explique Hugues Lamare, à l'initiative du projet.

Daniel Ferras et Géraldine Smolorz, co-fondateurs de l'agence web EP Digital située à Caen, se sont alliés à Hugues pour développer cet outil. L'association a proposé sa plateforme aux préfectures, départements et attend des retours. Elle est d'ores et déjà en ligne. "On a une grosse partie sécurité au niveau des serveurs et on valide aussi les associations. Ce n'est pas parce qu'elles s'inscrivent qu'elles pourront se connecter. Nous vérifions leur identité."