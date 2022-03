Cadeaux. Gagnez vos places pour voir Sting dans sa tournée normande !

Gagnez vos deux invitations pour les concerts événements de Sting en Normandie, jeudi 24 mars au Zénith de Rouen et samedi 9 avril au Zénith de Caen, dans le cadre de la tournée My Songs.

Retrouvez sur scène une légende de la pop : plus de 130 millions d'albums vendus dans le monde (dont 80 millions avec le groupe The Police), 12 albums studio, 6 albums live, 9 compilations, 48 singles dont 7 bandes originales de films et dessins animés…

Envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS) pour gagner vos places pour vous et la personne de votre choix.

Les gagnants seront contactés par téléphone.