Alençon. Sept ans après les attentats, l'exposition Paris, 13 novembre 2015

Comme tous les ans, vendredi 11 mars sera la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Le préfet de l'Orne présidera une cérémonie à 10 heures, devant la stèle qui leur est dédiée dans le Parc des Promenades, à Alençon.

Expo-photos sur les grilles du parc

À quelques mètres de là, une expo-photos Paris, le 13 novembre, du jour au lendemain a été inaugurée jeudi 10 mars, en présence de l'Alençonnais Philippe Duperron et de son épouse Chantal. Lui est le président national de l'association 13-Onze-15 Fraternité et Vérité. À ce titre, il participe au procès des attentats de Paris alors que son fils, Thomas, 30 ans, est mort au Bataclan. "Il y a un temps pour la justice, et c'est le procès. Mais il y a aussi un temps pour la mémoire, et c'est l'exposition", explique-t-il.

De grands photographes à Paris

Cette expo-photos constituée d'une quarantaine de panneaux ne présente aucune photo des attentats. Elle a été montée cinq ans après les attentats de Paris et de Saint-Denis, le but était ailleurs. Le 13 novembre 2015, des photographes parmi les plus grands, venus du monde entier, participaient à la foire internationale Paris Photo. Il leur a été demandé une photo qu'ils avaient prise durant ce 13 novembre 2015 dans la journée… une journée normale, jusqu'aux attentats qui ont fait cent trente morts dans la soirée, cinq cents blessés, et des familles meurtries à jamais.

Sur le même panneau que chaque photographe présente dans cette expo, on trouve aussi une autre de ses photos. Celle que chaque artiste a choisie comme un acte de résistance à la logique de mort et de destruction, et un texte explicatif.

Première présentation hors de Paris

Après Paris, sur les grilles du jardin May-Picqueray près du Bataclan, puis sur les grilles de l'Assemblée nationale, c'est à Alençon, jusqu'au 1er mai, la première présentation de cette expo-photos de l'association 13-Onze-15 en dehors de la capitale. Cette expo-photo fait également l'objet d'un livre vendu au profit de l'association, qui comprend notamment un texte de François Hollande, qui était le président de la République lorsque ces attentats ont été perpétrés.

Durant le vernissage de l'exposition au parc des Promenades.