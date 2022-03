Hérouville-Saint-Clair. Il offre une ambulance en soutien à l'Ukraine 

"Je voulais agir. Je me sens concerné par ce conflit", confie Michel Lecousin, gérant des Ambulances Jussieu Calvados, à Hérouville-Saint-Clair. Vers 3 heures du matin jeudi 10 mars, ce chef d'entreprise a pris la route en direction de la frontière ukrainienne, avec un convoi de 15 ambulances.

Chaque véhicule est rempli de matériel médical qui sera déposé à la frontière ukrainienne, à une association qui œuvre sur place. "Ils ont beaucoup de blessés, des bâtiments détruits, ils vont avoir besoin de les évacuer. Ils en ont besoin", explique Michel Lecousin.

"On a reçu de nombreux cartons avec des atèles, compresses, désinfectants, bandes… On a quasiment tout le matériel nécessaire pour équiper plusieurs ambulances", détaille-t-il. Le tout devrait être livré ce samedi 12 mars, après deux jours de trajet pour traverser l'Europe. "J'ai décidé d'offrir une ambulance pour leur venir en aide", poursuit-il. "On sera de retour lundi 14 mars. C'est une belle aventure humaine", sourit Michel Lecousin.