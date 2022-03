L'Aigle. Les travaux débutent pour l'installation de MTB-111, qui ouvre son BTS informatique

En mai 2021, l'entreprise informatique MTB-111, spécialisée dans la résolution de problèmes informatiques, déjà implantée avec quatre-vingts experts à Clichy (Hauts-de-Seine), avait annoncé son agrandissement dans un ancien local industriel de 1 500 m2 qu'elle allait rénover dans L'Aigle, avec la création d'une cinquantaine d'emplois. Mais l'entreprise voulait aussi créer une formation informatique…

Le projet devient concret

Moins d'un an plus tard, pour 3,5 millions d'euros, les travaux de réhabilitation du bâtiment débutent et, en septembre, la première formation en BTS Systèmes informatiques aux organisations de l'Orne va ouvrir avec vingt élèves, avec l'appui des 3IFA d'Alençon, avec une option SLAM (participation à la conception, au développement, à la maintenance des composants logiciels) en alternance dans les locaux du lycée Napoléon à L'Aigle, mais aussi à distance et en entreprise. Ils seront développeurs, analystes, chargés d'études…

Formation en alternance

"Ils passeront quinze jours avec nous tous les trois mois pour créer une cohésion", explique Jean-Marc Fermey, le directeur de MTB-111. La moitié de la classe est déjà recrutée et durant les travaux de réhabilitation du bâtiment de MTB, elle sera hébergée de l'autre côté de la rue, dans une ancienne école mise à disposition par la communauté de communes des pays de L'Aigle. "Je veux que les jeunes soient assurés de trouver un emploi à la sortie", explique le directeur, "chez nous où chez l'un de nos partenaires comme Orange, ou Allianz." Déjà, l'entreprise voit plus loin. Si des jeunes arrêteront BTS en poche, d'autres voudront continuer, et une licence, puis une formation d'ingénieurs sont en réflexion à L'Aigle.

Convaincre des jeunes

"Il reste à attirer des jeunes vers ces métiers", souligne le président de la communauté de communes, Jean Sellier. Pour cela, différentes opérations sont mises en place, comme la réalisation d'une vidéo de promotion par la Mission locale, la participation au Printemps de l'orientation dans quatorze lycées de l'Orne, un salon numérique avec Pôle emploi. "C'est une future pépite", a déclaré lundi 7 mars David Margueritte, vice-président de la Région Normandie chargé de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'apprentissage, venu visiter le projet accompagné de Bertrand Deniaud, qui est en charge des lycées et de l'éducation. Les élus espèrent pouvoir dupliquer ailleurs cette expérience aiglonne.