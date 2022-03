Insolite. Une jeune Ukrainienne chante "Libéré, délivré" dans un bunker

C'est la vidéo qui a ému plus de 16 millions d'internautes sur les réseaux sociaux la semaine dernière, des images filmées par un membre de la famille d'Amélia, une petite Ukrainienne réfugiée dans un bunker. Une vidéo montre la jeune fille chanter sur le titre connu Libéré, délivré issu du film Disney de La Reine des Neiges, le dessin animé sorti en 2013.

Une chanson qui illustre la situation dramatique que vit le pays de l'Ukraine depuis le début de la guerre, le 24 février dernier. Amélia interprète Libéré, délivré magnifiquement dans sa langue maternelle.

Idina Menzel, qui chante la version originale en anglais de la chanson, a également réagi sur Twitter à la performance partagée plus de 115 000 fois sur Facebook.

Little girl singing "Let it go" in a shelter#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/6gfcUoiwJJ