Rouen. Ukraine : la guerre se joue aussi sur le front du cyberespace

Les premières cyberattaques informatiques sur l'Ukraine ont déjà eu lieu. Le ministère des Affaires Intérieurs du pays a fait état d'une tentative de piratage informatique dans la nuit du 24 février 2022. Tout comme le reste des pays européens, la France pourrait également être la cible de ce nouveau type d'offensive. C'est le message qu'a voulu faire passer le ministère de l'Intérieur dans une note adressée aux préfets, au lendemain de l'invasion Russe en Ukraine.

"Un virus informatique ne va pas s'arrêter à la frontière, c'est comme le nuage de Tchernobyl", explique, avec ironie, Guillaume Vassault-Houlière, cofondateur de YesWeHack, entreprise de cybersécurité basée à Rouen. "Même si les Russes vont cibler l'Ukraine, un moment donné, ces virus vont se déployer partout en Europe et partout dans le monde [...]. Il va y avoir des effets collatéraux comme dans toute guerre", explique le spécialiste rouennais.

Ces attaques, ou "malwares" selon le langage des experts, prennent différentes formes. "Ce sont des virus qui ne sont plus de type ransomware c'est-à-dire qu'ils ne vont plus demander de rançon mais qui vont chiffrer les données, dans le but de les détruire", précise le fondateur de YesWeHack.

Guillaume Vassault Houlières, co-fondateur de YesWeHack Impossible de lire le son.

La cybersécurité renforcée en France

Dans ce contexte de conflit sur le front du cyberespace, le ministère de la Défense a développé des doctrines défensives et des doctrines d'attaques. Une armée de "combattants cyber" a même été mise en place selon l'expert en cybersécurité. YesWeHack compte d'ailleurs parmi ses clients, le ministère de la Défense.

Guillaume Vassault Houlières, co-fondateur de YesWeHack Impossible de lire le son.

Cette vigilance concernant la sécurité informatique est prise en compte au même titre que la défense militaire conventionnelle selon Guillaume Vassault-Houlière. Par ailleurs le gouvernement, à travers le plan France Relance, a également renforcé le budget cybersécurité des collectivités à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros.