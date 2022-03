Insolite. Refusant d'être exproprié, il vit seul au milieu d'un rond-point

En Belgique, à Malines, entre Bruxelles et Anvers, un octogénaire refuse de quitter sa maison et vit désormais isolé dans un rond-point. Dirk van den Broeck habite près du quartier de la gare et des travaux doivent être entrepris. Mais il refuse d'être exproprié et de quitter sa maison, là où ses voisins ont tous accepté de quitter les lieux. Il a acheté sa maison il y a 40 ans. Seul habitant a avoir refusé de déménager, il va désormais vivre dans un rond-point pour bus.

La maison de Dirk van den Broeck en 2013 (à gauche) puis en 2018 (à droite). - Google Street View

Entre 2013 et 2018, la maison de Dirk van den Broeck s'est retrouvée peu à peu isolée.