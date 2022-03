Cinéma. The Batman, le super-héros détective

The Batman est une nouvelle version du héros de Gotham City. Le vengeur est cette fois interprété par Robert Pattinson, après le Batman "vieux" et désabusé de Ben Affleck dans Batman vs. Superman.

Dans ce film, Batman n'a que deux ans de carrière de justicier masqué derrière lui. Bruce Wayne n'est pas encore le jet-setter que l'on connaît plus tard, il n'est personne le jour et une menace pour les bandits la nuit. Robert Pattinson endosse parfaitement le costume et livre un Batman qui doute encore mais qui en impose.

Le film revient sur le Batman du début des comics, le Batman détective. Même s'il y a la traditionnelle course-poursuite ou quelques combats, ce film n'est pas basé sur l'action. C'est une enquête menée conjointement avec la police, ou plutôt James Gordon, qui va nous tenir en haleine.

Batman se retrouve impliqué sans le vouloir et va devoir déterrer la vérité sur toute une série de meurtres qui va le replonger dans son passé.

Une épreuve qui ne va pas le laisser indemne et qui nous entraîne aussi dans cet abyme.

Le film est très sombre par son ambiance et sa réalisation mais heureusement pour nous, pas de manière aussi forcée et artificielle que dans Batman vs Superman ou Justice League. Alors certes, il pleut souvent et la musique est parfois un peu envahissante, mais globalement, la réalisation est intéressante et parvient par les plans ou le décor à nous emmener dans Gotham. Plusieurs fois, j'ai pris du plaisir à plonger dans ces "moments de cinéma" qui rythment le film.

Le casting est impeccable et chacun apporte sa pierre à l'édifice, aussi bien du côté des alliés de Batman que des ennemis. Paul Dano est à l'aise dans ces rôles de psychopathes et il faut le savoir pour reconnaître Colin Farrell dans le rôle du pingouin, métamorphosé pour l'occasion.

The Batman est un bon film de Batman, pas vraiment un bon film de super-héros car vous n'y trouverez pas la recette habituelle à base de grosses scènes d'action. Si vous acceptez de plonger dans le polar, vous passerez un bon moment où les 3 h défilent sans se faire sentir. Une bonne opération signée Matt Reeves avec la remarquable interprétation de Robert Pattinson, en ce moment au cinéma.