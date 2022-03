Cherbourg-en-Cotentin. Une femme sur huit négocie son salaire en entretien

La journée internationale des droits des femmes de ce mardi 8 mars est l'occasion de rappeler les inégalités salariales qui persistent en France, et qui ont même augmenté depuis la crise sanitaire, d'après Charline Saussaye, qui travaille à la Maison de l'emploi et de la formation (MEF) du Cotentin. D'après le collectif féministe Les Glorieuses, les femmes ont commencé à travailler gratuitement en 2021, le 3 novembre dernier, à 9h22.

Alors pour tenter de faire reculer ces inégalités, la MEF propose mercredi 9 mars à 8h45 à L'Autre Lieu un atelier gratuit de "negotraining" de trois heures, dans le cadre du festival Femmes dans la ville, organisé par la municipalité de Cherbourg-en-Cotentin jusqu'au 12 mars. "On s'est rendu compte qu'un homme sur deux négocie son salaire à l'entretien de recrutement, contre une femme sur huit. Il y a plusieurs raisons, on sait que le salaire est un sujet délicat à aborder lors d'un entretien d'embauche, mais aussi parce que les femmes n'ont pas l'habitude d'évaluer leur valeur professionnelle et de l'associer à une rémunération" précise Charline Saussaye, spécialiste des questions de la diversité et de l'égalité. "Donc on leur donne les stratégies pour identifier leurs compétences, et savoir à quel salaire elles peuvent prétendre" et donc, apprendre à négocier.