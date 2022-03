Mondeville. Un week-end pour jouer sans s'arrêter au festival "Jouons"

Avis aux mordus de cartes, de plateaux ou encore de manettes. Mondeville animation met à l'honneur le jeu, sous bien des aspects, les samedi 12 et dimanche 13 mars. Pour la quatrième édition du festival "Jouons !", l'équipe prépare des stands de jeux géants, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle ainsi qu'un espace petite enfance. Pour Sylvie Laplanche, du service sport et animation de la Ville de Mondeville, "le festival ne cesse de prendre de l'ampleur". "En 2020, nous avons reçu 1 100 visiteurs. Cette année, nous accueillons 14 partenaires professionnels et associatifs et 78 intervenants.", détaille-t-elle.

Des nouveautés route de Rouen

Pour cette quatrième édition, le champ des possibles du festival s'agrandit. L'équipe propose des jeux de rôle sur table, samedi 12 mars, entre 14 h et 18 h, animés par "Les Mercenaires du jeu". L'association s'occupera également de l'animation de la Murder party, entre 20 h et 22 h 30, où il est question d'enquêter sur un crime. L'association "Normand'Bricks", quant à elle, invite à "vivre sa passion" du Lego, tout au long de la journée de samedi. Chargée de l'organisation du festival, Sylvie Laplanche précise qu'un mur digital sera proposé par Digi and Co : "Sur un grand écran, vous posez vos mains et c'est à vous de jouer. Cela peut être par exemple le morpion ou des jeux en lien avec le sport."

Les intemporels de "Jouons !"

Il n'est pas toujours évident de se réunir à six (minimum), pour pouvoir profiter du Loup-garou. Ce jeu de société, devenu un classique, est proposé samedi 12 mars, par l'association Faim d'Jeux. Dans ce jeu d'ambiance, villageois et loups-garous s'affrontent au cœur de Thiercelieux. "Lock Quest Escape game" présente elle, comme son nom l'indique, un escape game, nommé "Mission Prometheus", toutes les 40 minutes, à partir de 14 h. Le club d'échecs "Caen-Alekhine et échecs" initie les débutants aux échecs, dès 14 h puis propose à une rencontre face au champion. De 16 h à 17 h, un tournoi est organisé avec des lots à gagner.

Du jeu... en continu

Jeux de société géants en bois, de plateau, ou avec figurines mais aussi jeux vidéo et rétrogaming... Tout au long du week-end, chaque joueur saura trouver un jeu à son goût. Notons la présence du "Pion magique", d'"Être et Jouer" ainsi que de l'association "Les Molkkeurs ludopathes". L'interaction, la stratégie et parfois le hasard, seront les maîtres-mots du week-end . À noter que les auteurs de jeux se tiennent à disposition des visiteurs samedi et dimanche pour échanger ainsi que pour tester leurs prototypes. La puérithèque "Prête moi un jouet" met en place un espace petite enfance avec des jeux symboliques, d'éveil et de construction.

Pratique. Festival "Jouons !" samedi 12 mars, de 14 h à minuit et dimanche 13 mars de 14 h à 18 h 30, salle des fêtes de Mondeville, route de Rouen. Gratuit.