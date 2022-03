Sport (Calvados). Le bilan du week-end : beaucoup de défaites, et un rayon de soleil

En ce premier week-end de mars, que retenir du sport dans la région Caennaise ?

Le match à retenir : Mondeville dominé par le leader Toulouse

Les Mondevillaises étaient pourtant sur une dynamique retrouvée avec leurs trois dernières victoires, après un début d'année difficile.

Mais elles sont logiquement tombées face à Toulouse, qui avait perdu son dernier match à l'aller contre les Lionnes (soit 10 victoires). Auteures d'un premier très bon quart d'heure (34-25, 15'), elles ont ensuite baissé pavillon. Les visiteuses se sont ensuite montrées plus tranchantes, avant de se comporter en patronnes au moment de distancer l'USOM, qui reste deuxième (57-78, 40').

La décla' du week-end

Romain L'Hermitte (entraîneur de l'USO Mondeville après la défaite 78-57 contre Toulouse) : "Physiquement, ils ont un grand temps d'avance sur nous, et ils sont très en forme aujourd'hui. Tant qu'on a été présent physiquement et psychologiquement, ça a été. Mais tout d'un coup, on a fléchi un peu psychologiquement, puis physiquement avant de couler psychologiquement. C'était un match de très haut niveau, comme on n'en a pas vu depuis longtemps ici."

Le flop : Les Drakkars souffrent à Neuilly-sur-Marne

Ils étaient certes diminués par l'absence de plusieurs de leurs joueurs, mais les Drakkars ont payé très cher leur début de match catastrophe, où ils ont encaissé 4 buts (4-0, 17').

Malgré une très bonne réaction dans le deuxième tiers (4-3, 35'), les Normands n'ont jamais recollé, avant de céder (6-3, 60'). Ils quittent le Top 4, dépassés par Nantes, à seulement deux matchs de la fin de la saison régulière.

Le flop (bis) : Les Vikings se font piéger à Sarrebourg

C'était un match qui pouvait permettre aux Normands de recoller au Top 6, synonyme de playoffs. Malheureusement, leur défense a pris l'eau en début de rencontre (16-7, 22'). Ils ont réagi après la quarantième minute (23-20, 51'), mais ils n'ont jamais été en capacité de recoller au score. Ils glissent à la 9e place de Proligue.

Le rayon de soleil : les Cébécistes retrouvent la victoire en amical

Ce n'était certes qu'un match amical.

Mais après leur frustrante fin de première phase, et face au leader Chartres, cette victoire fait beaucoup de bien aux esprits. Les Caennais étaient pourtant sans trois de leurs joueurs, mais ils ont su rapidement prendre le large. Une attaque prolifique dans tous les secteurs (51-36, 20') avant une bonne gestion défensive en deuxième mi-temps (91-74, 40'). Cette rencontre prouve tout ce que les Cébécistes peuvent être capables de réaliser dans ce championnat.