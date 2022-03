Seine-Maritime. 235 000 élèves mobilisés pour un exercice

Tous les établissements scolaires de Seine-Maritime ont participé, jeudi 3 mars, à un exercice visant à activer leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Au total, 1 275 écoles, collèges et lycées publics et privés ont été mobilisés, entre 10 et 11 h, soit 235 000 élèves, selon la préfecture.

Le scénario portait sur un risque technologique à l'échelle départementale.

Selon la situation géographique de l'établissement scolaire, il s'agissait de simuler un accident au sein d'une entreprise classée Seveso proche de l'école ou un accident impliquant un camion-citerne transportant des matières dangereuses couché sur la chaussée.

Les personnels et élèves ont été invités à rester à l'abri et à écouter la radio pour se tenir au courant de la situation et des consignes à adopter.

En parallèle, 121 communes sur 708 ont testé leur cellule de crise à travers un exercice de plan communal de sauvegarde reprenant le même scénario.

"Un premier bilan positif peut-être tiré de cet exercice départemental de grande ampleur", estime la préfecture de Seine-Maritime, qui souligne une "progression de la participation de près de 50 %" par rapport à 2021.

L'an passé, 15 % des communes du département avaient joué le jeu contre 23 % cette année.