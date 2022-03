Tendance Confidences. Le Carême, une période favorable pour discerner l'essentiel de l'accessoire

Pour le père Jacques Gomart, le Carême est favorable pour éclairer notre conscience à la lumière de la Parole de Dieu. C'est un appel à la conversion afin que nos choix soient signes de vie et d'espérance. Ce chemin de conversion est balisé par trois mots : la prière, le partage et le jeûne. La prière est l'oxygène vital permettant aux croyants d'accueillir la dignité humaine. Le jeûne quant à lui est de savoir nous priver de ce qui est accessoire pour nous ouvrir à l'essentiel de ce qui fait de nous des vivants. Ainsi la prière et la privation de l'accessoire nous inviteront à donner le meilleur de nous-même en le partageant avec celui dont nous choisissons de nous faire proche et ainsi rendre grâce à Dieu en célébrant la vie.

