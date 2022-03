Orne. Guerre en Ukraine : entre rassemblements de soutien et hébergements de réfugiés

Après la sidération des premiers jours, au bout d'une semaine de guerre en Ukraine, plusieurs rassemblements sont annoncés dans l'Orne, qui se prépare à l'accueil de réfugiés.

Après un premier rassemblement en soutien au peuple Ukrainien, lundi 28 février devant l'hôtel de ville d'Alençon, d'autres rassemblements sont programmés samedi 5 mars. À 11 heures, Place Saint-Vigor à Athis-de-l'Orne, avec la question de savoir si les habitants du village veulent s'organiser pour accueillir des réfugiés Ukrainiens, comme ils l'avaient déjà fait à l'époque avec des Kosovars. À 11 h 30, le comité local du "Mouvement pour la Paix" appelle à un rassemblement, devant les grilles de la préfecture de l'Orne à Alençon.

Aide d'urgence

De nombreuses mairies, comme celle de Vimoutiers, s'organisent pour collecter des dons. À Flers, la collecte de biens de première nécessité se poursuit jusqu'à vendredi 4 mars à 18 h 30 à la Pharmacie du Marché, uniquement des produits d'hygiène corporelle, protections féminines, brosses à dents, dentifrice. Des produits de soin de base, ou des produits de puériculture pour bébés.

Face à la guerre en Ukraine, le Président du Conseil départemental de l'Orne et Président d'Orne Habitat, Christophe de Balorre annonce que l'Orne se prépare pour accueillir des réfugiés : "La terrible guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine a jeté sur le chemin de l'exil des milliers de personnes essentiellement des femmes et des enfants. Cette situation est humainement insupportable et nous devons les accueillir. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à notre bailleur départemental Orne Habitat dont j'assure la Présidence, de m'indiquer très précisément le nombre de logements mobilisables", explique le président du Conseil départemental.

Accueillir des réfugiés Ukrainiens

Il en ressort que plusieurs dizaines d'appartements sont immédiatement disponibles sur l'ensemble des principales villes de l'Orne. Cette possibilité d'héberger des Ukrainiens a été communiquée au Préfet de l'Orne, à qui le Conseil départemental a indiqué pouvoir mettre des moyens à la disposition des associations caritatives (Croix-Rouge, protection civile, etc.) pour favoriser l'installation de réfugiés dans ces logements, en accord avec les maires concernés.

À noter enfin que l'Hôtel du Département est désormais pavoisé aux couleurs de l'Ukraine.