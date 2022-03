Musique. Angèle et Damso chantent "Démons" en version orchestrale

Issu de l'album Nonante-cinq, le deuxième opus d'Angèle, qui est déjà certifié disque de platine, le hit Démons cartonne toujours autant. Le clip de la chanson qui réunit la chanteuse et Damso a été vu plus de 12 millions de fois sur YouTube, et une version orchestrale vient d'être mis en ligne sur la chaîne YouTube de la chanteuse.

Tournée à la chapelle des Petits Augustins du Musée des Beaux-Arts de Paris, cette version envoie la chanson dans une autre dimension avec son ambiance sombre et mystérieuse.

Les deux artistes interprètent leur texte en live, sans aucune fausse note. De quoi faire oublier leur prestation lors des Victoires de la musique le 11 février dernier...

Découvrez le clip ci-dessous :