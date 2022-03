Le Havre. Les handballeuses françaises espèrent accueillir les Ukrainiennes

Les handballeuses françaises espèrent pouvoir accueillir les Ukrainiennes le 23 avril au Havre, dans le cadre des qualifications à l'Euro-2022, malgré l'invasion du pays par les troupes russes. "On était en Ukraine [à Soumy] il y a trois mois et, après avoir eu beaucoup d'adversité sur le terrain (victoire 28-25), on a été reçus comme des princes. On est très tristes de ce qui se passe là-bas", s'est ému le sélectionneur Olivier Krumbholz. "C'est impossible de rester insensible. En tant qu'être humain, on est forcément secoué. Le handball est une famille et on connaît beaucoup de joueuses ukrainiennes. Ce qui se passe est épouvantable et inadmissible. Je suis très touché", a-t-il déclaré, avant une double confrontation avec la Croatie mercredi 2 et dimanche 6 mars.

Du côté des joueuses, le sujet "est dans toutes les discussions", d'après la Brestoise Cléopâtre Darleux : "On est toutes touchées. C'est très angoissant", a dit la gardienne, qui espère aussi "jouer contre les Ukrainiennes" mais "comprend les conditions particulières du moment, avec forcément d'autres choses à penser".

Grâce Zaadi, qui joue en Russie dans le club de Rostov, suspendu comme les autres clubs russes par la Fédération européenne, s'est dite "heureuse" de revenir en France, avouant que les joueuses "en discutent ensemble".

(avec AFP)