Running. Le Marathon du Mont Saint Michel n'aura pas lieu

Amaury Sport Organisation (organisateur du Tour de France) et le Département de la Manche ont décidé de ne pas organiser le Marathon du Mont Saint-Michel cette année. Plus généralement, ce sont toutes les courses prévues les 21 et 22 mai dans le cadre de Run in Mont Saint Michel (Semi-Marathon, Trail de l'Archange, 10 km d'Avranches…) qui sont annulées.

Dans un communiqué, les organisateurs mettent en avant l'impact de la Covid-19 sur le développement de l'événement, notamment à cause de l'annulation des éditions 2020 et 2021. Un développement "brutalement stoppé lors de la crise sanitaire, et l'édition 2022 n'aurait pas permis d'atteindre le nombre de participants nécessaire au maintien durable de l'épreuve". Run in Mont Saint-Michel est le premier événement d'envergure dans la Manche à baisser définitivement pavillon après la crise sanitaire.

Les participants qui avaient déjà acheté leurs dossards seront remboursés d'ici le 15 avril, sans qu'ils n'aient besoin de réclamer quoi que ce soit