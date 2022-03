Bolbec. Feu d'appartement, un locataire brûlé et intoxiqué

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi 28 février au mardi 1er mars à Bolbec. Le feu a pris dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble en comptant quatre, dans la rue des Sept-Cheminées.

À l'arrivée des pompiers, le logement était totalement embrasé. Le locataire a été légèrement brûlé et intoxiqué. 17 habitants ont été évacués de l'immeuble, dont certains à l'aide de la grande échelle. Ils ont été mis en sécurité dans une salle communale ouverte par la mairie, le temps pour les pompiers de maîtriser les flammes et de procéder à la sécurisation des lieux. Cette intervention aura mobilisé d'importants moyens de secours, 23 pompiers au total et cinq engins.