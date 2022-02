Yvetot. Les étudiants du lycée sur le grand ring du Salon de l'agriculture

C'est une belle normande, sélectionnée avec soin parmi le troupeau du lycée agricole d'Yvetot. Pomme va séjourner au Salon international de l'agriculture, à Paris, du mercredi 2 au dimanche 6 mars. L'animal sera accompagné de six étudiants en BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, qui concourent au Trophée international de l'enseignement agricole (TIEA, anciennement TNLA).

Préparer la vache en musique

Marie Deleu, Chloé Paillette, Laurette Grugeon, Léa Crèvecoeur, Lubin Blondel et Honoré Van Landuyt travaillent depuis la rentrée de septembre sur ce grand rendez-vous. Il a fallu convaincre des sponsors, afin de financer le transport et le logement à Paris, et surtout travailler les différentes épreuves. Article de presse, épreuve de manipulation, animation d'un stand sur le salon et, surtout, samedi 5 mars à 11 h 45, le grand oral sur le grand ring du salon. "C'est une sorte de sketch en anglais et en français sur le thème du réchauffement climatique, où l'on doit présenter la région, le lycée, la vache, détaille Chloé. Il peut y avoir un millier de personnes autour de nous. C'est impressionnant, mais ce sera une belle expérience." Il a fallu préparer la vache à cette ambiance : "Encore hier, nous nous baladions dans le lycée avec la musique à fond pour qu'elle s'habitue à toute sorte de bruit", sourit Marie.

Le groupe aimerait faire aussi bien que les élèves yvetotais de 2016, qui avaient remporté le trophée. Mais il n'y a pas que la victoire qui compte, pour Laurette : "C'est de toute façon une très belle expérience. D'habitude, nous y allons en tant que visiteurs, cette fois, on fera vraiment partie du salon. C'est assez stressant, mais on a vraiment hâte."