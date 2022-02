Rouen. Rouennaise et Ukrainienne d'origine, elle en appelle à la solidarité 

Depuis le début du conflit, Olena Vacher-Gurova, interprète auprès de la cour d'appel de Rouen, est en contact permanent avec sa mère restée à Kharkiv et ses amis à Kiev. Il faut dire que l'opérateur français Orange a annoncé vendredi 25 février la gratuité des communications depuis la France vers l'Ukraine, une aubaine pour la Rouennaise d'origine russe et ukrainienne qui peut prendre des nouvelles de son entourage matin, midi et soir. Depuis plusieurs jours, ces derniers ont pris l'habitude de se mettre à l'abri pour se protéger des tirs de missiles russes. "Ma copine de promo de l'université dort, toutes les nuits, dans le sous-sol de son bâtiment, elle monte pour préparer à manger et elle descend avec les gamelles pour donner à manger à ses enfants", décrit Olena Vacher-Gurova.

Missile retrouvé au milieu de la rue Klochkovska à Kharkiv en Ukraine. - Ruslan Bondarenko

"Il faut penser à la solidarité,

c'est notre devoir"

Olena Vacher-Gurova se réjouit de la première manifestation lancée à Rouen au lendemain du premier jour de l'invasion russe sur l'Ukraine, mais pour la Rouennaise, il faut en organiser régulièrement pour ne pas que les Ukrainiens se sentent oubliés, "parce que le conflit n'est pas fini, ce n'est que le début", explique l'interprète. Elle espère que la France assure l'accueil des réfugiés. "Il faut penser à ça dès maintenant, car les gens sont sur la route." En effet, de nombreux Ukrainiens se sont dirigés vers la Pologne ces derniers jours, et la queue pour passer la frontière s'allonge. "Ils attendent jour et nuit pour passer […] ils sont fatigués, ils ont froid, ils ont faim", constate celle qui en appelle à la solidarité.

Olena Vacher Gurova Impossible de lire le son.

De son côté, la Ville a annoncé le lancement d'une collecte de produits et équipements de première nécessité et d'hygiène, dont les modalités d'organisation seront rendues publiques prochainement.

