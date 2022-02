Rouen. La solidarité s'organise pour les Ukrainiens

"Bien sûr, Rouen et la Métropole rouennaise sont bien peu de chose dans ce conflit. Mais en Normandie, nous savons le tribut de la guerre et le prix de la liberté." Les mots sont signés Nicolas Mayer-Rossignol qui fait part, dans un communiqué, du soutien de la Métropole Rouen Normandie et de la Ville de Rouen au peuple ukrainien. Concrètement, il indique qu'il va recevoir "dans les prochaines heures des représentants de la communauté ukrainienne de l'agglomération afin d'évoquer avec eux les meilleurs moyens d'appuyer les demandes d'aide aux familles, de rapatriement de proches restés en Ukraine et plus largement de les accompagner dans leurs démarches en ces temps de guerre". La Ville de Rouen va aussi lancer une collecte de produits et d'équipements de première nécessité et d'hygiène, dont les modalités seront rendues publiques très prochainement. L'accueil de réfugiés éventuels va aussi s'organiser "en appelant à la solidarité des familles rouennaises, afin de recenser les propositions d'hébergement". Une adresse mail dédiée va être créée et diffusée dans les prochains jours.

La Métropole pourrait aussi apporter un soutien sonnant et trébuchant au peuple ukrainien. "Je proposerai à mes collègues élus un soutien financier exceptionnel de la Métropole Rouen Normandie au peuple ukrainien, qui pourrait être voté au Conseil de la Métropole dès mardi 1er mars", précise Nicolas Mayer-Rossignol dans le même communiqué.

Une permanence qui devient point de collecte

De son côté, le député de la majorité à Rouen, Damien Adam, annonce que sa permanence devient un point de collecte de dons de première nécessité. "Ces dons seront remis aux associations humanitaires œuvrant aux côtés de l'ambassade d'Ukraine en France", précise-t-il.

Les dons peuvent être déposés à la permanence rouennaise jusqu'au 11 mars, entre 10 heures et 18 heures, du lundi au vendredi, au 73 rue du Général Leclerc.

Sont acceptés les produits de survie (couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, tentes, lits de camp, lampes torches, piles…) et les produits d'hygiène (gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables…)