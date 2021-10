Ben ou l’ivresse de la soul

Belle affiche au Zénith de Rouen, dimanche 27 novembre. Mais qui est Ben l’Oncle Soul ? Benjamin Duterte de son vrai nom a débuté en chantant du gospel même si, au départ, la musique n’était pas son cœur de métier. C’est en professeur d’art plastique que se voyait plutôt le futur chanteur.



De simple passion, la musique va devenir sa profession. Après avoir assuré des premières parties de concerts à Tours, il monte à Paris et se fait repérer. Sa marque de fabrique ? Reprendre des morceaux pop ou rock en les adaptant en version soul. D’interprète, il passe à la création et mélange le tout, inspiré par Gainsbourg et Ferrer.



Le Zenith de Rouen s’apprête donc à accueillir la voix de “Soulman”, en concert pour des instants qui s’annoncent magiques. Le garçon au “nœud pap” et au look “jean Baskets et t-shirt” va sûrement vous surprendre. A découvrir, si vous ne le connaissez pas encore...



Pratique. Ben l’Oncle Soul, dimanche 27 novembre, 18h, Zénith avenue des Canadiens, Grand-Quevilly.Tél : 02 32 91 92 92. Tarifs entre 30 et 33€.

(Photo Dimitri Simon)