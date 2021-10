Une légende nommée Kenny Barron

Véritable légende du piano dans l’univers du jazz moderne, Kenny Barron, de passage au Hangar 23, est un amoureux de la mélodie. Le musicien travaille depuis 40 ans sans relâche sa technique et son sens du swing. Il présente ainsi à son public une musique frisant la perfection. Un concert de Kenny Barron, c’est un moment d’émotion musicale. Grâce à un travail précis sur la sonorité, le jazzman expérimenté a le don de séduire son public.



Depuis les années 1960, Kenny Barron, considéré comme l’un des plus grands pianistes d’aujourd’hui, a accompagné tous les grands noms du jazz : Stan Getz, Buddy Rich, Ron Carter, Chet Baker, Ornette Coleman et durablement avec Ron Carter dans les années 70. A Rouen, il sera accompagné de Kiyoshi Kitagawa à la contrebasse et de Johnathan Blake à la batterie.



Pratique. Kenny Barron, samedi 26 novembre, 20h30, Hangar 23, Rouen.Tarifs de 15 à 26 €.

(Photo John Sann)