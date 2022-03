Athlétisme. Le Perche Élite Tour Rouen retrouve enfin son public

Le Perche Élite Tour est de retour à Rouen, samedi 5 mars, au Kindarena. Pas loin de 5 000 spectateurs sont attendus dans l'enceinte rouennaise pour cette 10e édition, alors que celle de l'année dernière avait dû se tenir à huis clos, crise sanitaire oblige. "C'était une saveur particulière de ne pas avoir de public et, très sincèrement, un Kindarena vide, ça fait vraiment bizarre, se souvient Vincent Turpin, directeur du Perche Élite Tour Rouen. On va donc vraiment être heureux et la saveur va vraiment être particulière de retrouver l'ambiance et le soutien du public pour les athlètes."

Des athlètes de renom

Parmi les perchistes internationaux attendus dans la ville aux cent clochers, deux semaines avant les championnats du monde de Belgrade, plusieurs noms vont particulièrement parler aux amateurs rouennais, à commencer par celui de Renaud Lavillenie.

Le niveau du champion olympique 2012, ancien recordman du monde de saut à la perche en salle (un record de 6,16 m battu de 2 cm en 2020 par le Suédois Armand Duplantis) sera particulièrement scruté. Depuis sa blessure contractée à Sotteville-lès-Rouen en juillet dernier, qui a gâché sa participation aux JO de Tokyo, Renaud Lavillenie n'est plus que l'ombre de lui-même. L'ex-roi de la perche va tenter de profiter de ce retour en Normandie pour se relancer. Il sera accompagné de son frère cadet Valentin, champion de France et vice-champion d'Europe en 2021, qui a de plus en plus tendance à lui voler la vedette.

Les frères Lavillenie seront accompagnés d'un autre grand nom du sport français, Kevin Mayer. Le champion du monde du décathlon va retrouver le Perche Élite Tour et le Kindarena de Rouen qui lui avaient porté bonheur le 10 février 2018.

Ce jour-là, Kevin Mayer, le décathlonien, s'était offert un beau cadeau d'anniversaire et avait franchi la barre des 5,60 m, son record personnel, pour fêter ses 26 ans. Ce soir-là, le champion avait confié à Vincent Turpin qu'il avait été "poussé par le millier d'enfants présents dans le public".

Médaillé d'or aux JO de Rio en 2016 et médaillé de bronze à Tokyo en 2021, le Brésilien Tiago Braz fait également partie des athlètes à surveiller cette année, de même que l'Américain KC Lightfoot, qui a établi un record personnel de 6 m à 21 ans seulement, et qui "vient à Rouen pour frapper un grand coup".

Marquer l'histoire

Chez les femmes, le niveau promet d'être particulièrement relevé aussi. Entre la Suissesse Angelica Moser, championne d'Europe 2021, la Française Ninon Chapelle, "qui revient étape par étape à son meilleur niveau après avoir donné naissance à son enfant", et la Chinoise Hulqin Xu, finalise des JO de Tokyo qui travaille avec l'ancien entraîneur de Renaud Lavillenie, le public rouennais devrait en prendre plein les yeux.

Vincent Turpin, directeur du Perche Élite Tour Rouen, est persuadé qu'il va se passer "des choses incroyables" : "Vu le plateau sportif, vu la forme des athlètes présents, et présentes, il y aura de grandes performances et on va marquer encore un peu plus en 2022 l'histoire du Perche Élite Tour, ça c'est certain."

Un programme aussi ambitieux devrait attirer un public que Vincent Turpin espère le plus nombreux possible : "Revenez ! Venez ! La soirée va être incroyable, inoubliable !"