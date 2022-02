Eure. Un mort et huit blessés dans un accident entre trois voitures

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus dimanche 27 février pour un terrible accident, à Écardenville-la-Campagne, sur la RD 613, impliquant trois voitures et neuf personnes.

Parmi les victimes, une personne de 70 ans est morte. Un garçon de 10 ans et une jeune femme de 24 ans ont été transportés en urgence absolue, respectivement dans les hôpitaux d'Évreux et Rouen. Les six autres personnes ont été transportées en urgence relative : un garçon de 4 ans, un bébé de 7 mois et un homme de 32 ans ont été emmenés à Évreux. Une fille de 8 ans, une femme et un homme de 83 ans ont quant à eux été emmenés à l'hôpital de Bernay. Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.