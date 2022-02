Normandie. Une panne de train perturbe la circulation sur les rails

Il fallait prendre son mal en patience dimanche 27 février. La circulation ferroviaire a été très perturbée à cause d'une panne de trains entre Caen et Paris Saint-Lazare à 12 h 20. Le trafic a dû être interrompu entre Cherbourg et Caen.

Vers 15 heures, le remorquage était en cours pour libérer la voie. La reprise du trafic était estimée à 17 heures dans un premier temps, avant d'être réévaluée à 18 heures.