IMMOBILIER - Le neuf plus cher mais plus rentable

L’ancien va-t-il recreuser l’écart sur le neuf ? Raphaël Plut, directeur des agences Century 21, Rouen Rive Droite, estime que “le neuf est devenu très, très cher avec les normes BBC. Le coût de la construction est monté de 10 à 15 %, creusant une différence de prix avec l’ancien de l’ordre de 25 à 30 %.”

“Nous ne pouvons pas produire à perte”, s’exclame Bruno Fusco, vice-président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers. Selon lui, le passage aux normes handicapées (PMR) avait déjà entraîné un surcoût de 2 à 5 %, sur lequel s’est rajouté celui des 5 à 8 % du BBC (Bâtiment Basse Consommation). Il explique : “Nous sommes l’une des professions les plus réglementées au monde. Avec le neuf, vous êtes certain d’avoir un équipement aux normes : ascenseur, parking sécurisé, des niveaux d’isolation thermique et phonique très satisfaisants, une optimisation des charges de copropriété. L’acquéreur bénéficie des garanties biennales et décennales.”

“C’est un investissement locatif sans frais à court terme, économe en consommation d’énergie qui, bien placé, se louera facilement. Même le Scellier terminé, il restera intéressant”, indique Laëtitia Georget, responsable information et communication, chez Investir Immobilier.