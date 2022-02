Présidentielle 2022. Ces élus manchois vont donner leur parrainage par souci démocratique

Il voulait "parrainer un candidat en tirant au sort en conseil municipal", mais c'était anticonstitutionnel. Alors il avait "décidé de ne parrainer personne", mais alors que trois candidats au-dessus des 10 % peinaient à mobiliser les 500 signatures nécessaires à l'officialisation de leurs candidatures, le maire de Sainte-Mère-Église Alain Holley a décidé de proposer à ses sept maires délégués d'offrir ces parrainages à Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour ne pas "porter atteinte à la démocratie". Sur les huit élus, six ont décidé de suivre le mouvement, offrant ainsi deux parrainages à chaque candidat concerné. Ils se défendent de tout soutien politique et affirment par ce geste leur volonté de préserver la démocratie.

Alain Holley Impossible de lire le son.