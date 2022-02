Concert. Juliette Armanet débute sa tournée au 106 de Rouen

Disponible depuis novembre, Brûler le Feu, nouvel album de Juliette Armanet n'a mis qu'un mois à obtenir la certification de disque d'or. Un véritable succès confirmé par la rapidité de remplissage de sa tournée. Quasiment toutes les dates affichent complet, y compris celle du 106 de Rouen, vendredi 25 février 2022.

Cette date normande est la première de la tournée qui emmènera la chanteuse à l'Olympia ou encore sur les scènes des Zéniths.

Le spectacle de la tournée Brûler le Feu, un show savamment orchestré entre moments "up-tempo" et moment plus intimiste. Quoi qu'il arrive, Juliette Armanet communiera plus que jamais avec son public.