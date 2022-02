Carentan-les-Marais. Des habitants évacués après un feu sur une fuite de gaz

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 6 heures jeudi 24 février, impasse du Collège à Carentan, après un feu de poubelle qui s'est déclaré à proximité d'un compteur de gaz sur un immeuble d'habitation de trois étages et un magasin au rez-de-chaussée. Le feu a enflammé une fuite de gaz, ce qui a provoqué une torchère.

Quatre habitants ont été évacués et ont rapidement pu regagner leur logement sains et saufs. Les 19 sapeurs-pompiers mobilisés ont protégé la façade au moyen de deux lances à incendie. GRDF est aussi intervenu pour sécuriser la zone. Sur les lieux, une infirmière, et de nombreux moyens déployés : fourgons incendie, une échelle aérienne, et une ambulance. Aucune victime n'est à déplorer.