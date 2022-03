Le Havre. Le Livre de la jungle aux Jardins suspendus

La compagnie havraise Ici et maintenant propose une version moderne du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, mise en scène par Éric Damois. Éric Fauquant, le directeur du pôle amateur de la compagnie, explique vouloir "inverser le paradigme : au lieu d'humaniser les animaux, nous rendons à l'humain sa part d'animalité. Il n'est pas question de transformer les comédiens en animaux. L'idée est d'amener un jeu qui va permettre de reconnaître l'histoire. On joue beaucoup sur l'humour, le sérieux et la qualité. L'objectif est de faire parler l'imaginaire du public."

L'originalité du spectacle, c'est aussi le lieu dans lequel il est joué, en l'occurrence la serre Palmarium des Jardins suspendus du Havre. C'est un peu la marque de fabrique des amateurs d'Ici et maintenant. "Nous présentons du théâtre en dehors d'un lieu traditionnel de théâtre. Nous avons joué Kaamelott à l'abbaye de Graville ou encore 16 tonnes au conservatoire Honegger. C'est offrir la possibilité d'accéder à des lieux habituellement fermés au public."

Pour Le Livre de la jungle, le choix s'est porté en toute logique sur les Jardins suspendus, sorte de théâtre de verdure. La pièce sera jouée dans la serre Palmarium, qui sert de réserve pour les plantes et qui n'est pas ouvert au public à l'habitude.

Quatre ans de préparation

Le pôle amateur de la compagnie Ici et Maintenant regroupe une trentaine de comédiens. "Cela fait quatre saisons que l'on travaille sur la pièce. Les comédiens sont tous des amateurs, ils ont un travail. L'important, c'est qu'ils doivent s'amuser." Toute la troupe est impatiente de se retrouver, les 25, 26 et 26 mars, pour se produire. "Ce sera un week-end de représentations. Il ne s'agira plus de travail. Ce ne sera que du bonheur."

La pièce a en fait déjà été jouée aux Jardins suspendus, en juin dernier. À la fin du mois, ce sont quinze représentations qui seront proposées. Cela peut paraître beaucoup, mais la capacité de la serre Palmarium est limitée à 40 personnes. "Ce sont deux équipes de quinze comédiens qui vont alterner les spectacles."

Une compagnie et une école

Ici et maintenant est une compagnie et une école de théâtre. Elle est située dans les locaux de l'ancienne école Renaissance (67 rue Edmond-Rostand au Havre). Depuis 1984, elle dispense des cours à une centaine d'élèves (enfants, adolescents et adultes). Ils présentent des spectacles de fin d'année, notamment au théâtre Le Poulailler. À côté de l'école de théâtre, existe également le pôle amateur. Il regroupe donc une trentaine de bénévoles. "Ce sont des férus de théâtre qui travaillent autour de projets. Il s'agit soit d'une pièce traditionnelle jouée dans des festivals, soit d'un projet plus personnel comme Le Livre de la jungle".

Pratique. Le Livre de la jungle - Quinze représentations entre le 25 et le 27 mars aux Jardins suspendus du Havre (8 à 12 euros) - Réservation sur www.compagnie-icietmaintenant.fr.