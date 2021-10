Concours de jeux vidéo au Cesi de Rouen

Le Game Jam est une concours de conception de jeux vidéo. Comme toutes les antennes du Cesi en France, celle de Rouen-Mont-Saint-Aignan y participera, du 5 au 9 décembre. Ce challenge se déroulera en simultanée dans les différents centres que compte l’école en France.



Objectif : concevoir un jeu vidéo en moins d’une semaine. Qui relèvera ce défi ? Les étudiants de 4e année de l’école supérieure d’informatique du Cesi (exia.cesi). Des équipes de 5 élèves vont être constituées dans chaque centre et bénéficieront de l’expérience de professeurs et d’étudiants, spécialistes du domaine, de l’Université de Portsmouth en France pour l’occasion.

Une équipe aux couleurs du Danemark (Université d’Aalborg) prendra également part à ce concours dont l’objectif est de réaliser le meilleur prototype.



Le 9 décembre, date de clôture du concours, les équipes présenteront leur création. Un vote, ouvert au grand public attendu nombreux dans chaque centre, récompensera le meilleur prototype. Les jeux vidéo ayant remportés le plus grand suffrage dans chaque région seront alors en compétition pour la finale nationale. Celle-ci aura lieu en janvier 2012 et ce sont des experts dans le domaine du jeu vidéo qui désigneront le grand gagnant.



A noter que les jeux primés seront accessibles dès janvier 2012 via Facebook : https://www.facebook.com/ExiaCesiecoleinformatique