Manche. Julie Guillas et Jean-René Binet, candidats LR aux législatives ?

Si pour l'heure, tous les regards sont fixés vers leur candidate dans la course à l'Élysée, Valérie Pécresse, Les Républicains n'en oublient pas pour autant de préparer les élections législatives qui interviendront quelques semaines plus tard (12 et 19 juin).

En marge de sa visite pour une réunion publique lundi 21 février dans le cadre de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez n'a pas manqué d'apporter ostensiblement son soutien aux potentiels candidats LR aux législatives dans trois des quatre circonscriptions de la Manche.

Philippe Gosselin, quatre à quatre ?

Dans la première circonscription (Saint-Lô), la volonté de Philippe Gosselin de briguer un quatrième mandat fait de moins en moins de doutes. Dans cette circonscription qui avait bien failli basculer dans l'escarcelle de Benoîte Nouet et de la majorité présidentielle en 2017, il pourrait (devrait) avoir face à lui, cette fois, le maire de Condé-sur-Vire, Laurent Pien.

Deux nouvelles têtes au sud et à l'Ouest

Les deuxième (Avranches) et troisième (Coutances) circonscriptions seront difficiles à reprendre à LREM, mais LR comptera sur deux nouveaux visages pour cela. Dans le sud-Manche, c'est Julie Barenton Guillas, conseillère régionale, qui devrait aller au combat face au sortant Bertrand Sorre. Sur la côte ouest, le challenger de l'ancien ministre Stéphane Travert devrait être le maire d'Hauteville-sur-Mer, Jean-René Binet.

La commission d'investiture du mouvement pourrait officialiser très vite ces deux candidatures.

Reste la circonscription de Cherbourg, pour laquelle Les Républicains n'ont pas laissé filtrer d'indices. Selon nos informations, c'est une femme qui pourrait faire face à la sortante Sonia Krimi et à la socialiste Anna Pic.