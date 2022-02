Caen. L'arrivée du Marathon de la liberté déplacée au stade Hélitas

Plus de 20 000 participants l'attendent chaque année. Dans 100 jours tout pile, après deux éditions annulées à cause de la Covid-19, le Marathon de la liberté fait son grand retour, du 3 au 5 juin. Pendant cette longue période, les organisateurs ont pu repenser le format.

Parcours modifiés

Quelques nouveautés attendent les amateurs de course à pied. À commencer par la ligne d'arrivée. Le finish de toutes les épreuves, hormis les foulées (vendredi) et les rollers de la liberté (samedi), aura lieu au Stade Hélitas, et non plus devant le Parc des expositions de Caen, boulevard Yves-Guillou. "Nous souhaitions apporter des améliorations à notre ligne d'arrivée en centre-ville dans l'objectif d'offrir davantage de convivialité à l'événement", indique Dominique Le Dret, président de l'association organisatrice.

Autre grand changement ? Les parcours. Le Marathon et le semi-marathon vont subir quelques modifications, mais les parcours de la Rochambelle et des 10 km seront entièrement repensés. Il faudra patienter fin mars pour les découvrir.

Selon nos informations, le côté urbain et la découverte des monuments historiques sont une priorité pour les organisateurs.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes avec des tarifs réduits jusqu'au 31 mars.