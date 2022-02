Cherbourg-en-Cotentin. Poursuivi par l'Urssaf, le sosie de Johnny Hallyday relaxé 

Le sosie du célèbre Johnny Hallyday, le Cherbourgeois Johnny Rock de son nom de scène, a été relaxé mardi 22 février. Le tribunal correctionnel de Cherbourg a rendu sa décision à 13 h 30.

Le chanteur était poursuivi par l'URSSAF pour ne pas avoir payé de cotisations sur ses spectacles de 2015 à 2019, et pour avoir dissimulé plus de 200 000 € de cotisations. Mais le procureur avait requis en janvier dernier sa relaxe, car le prévenu, d'une soixantaine d'années, percevait "un cachet net" d'après son avocat, mais n'était pas l'organisateur des spectacles, qui aurait dû s'acquitter des charges. C'était donc, d'après le procureur, à "l'Urssaf [de] mettre en œuvre des contrôles auprès des différents partenaires".