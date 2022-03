Bonne table au Havre. L'Étable, une institution dans les rues piétonnes

Pot à lait, selle de tracteur, roue de charrue, bottes de paille… A L'Étables, située dans les rues piétonnes du Havre, je suis plongée dans l'ambiance. Décor fermier et cocooning, dans ce bar-restaurant ouvert en 2013 par Corinne et Laurent Chatel.

Des classiques faits maison

C'est avec un collègue que je m'attable, en ce midi où le vent souffle dehors. J'opte pour un plat qui tient au corps : le hachis parmentier. Accompagné d'une salade verte, il est servi bien chaud… et rapidement. Un critère important pour L'Étables, qui dispose d'une clientèle de travailleurs, dont certains viennent plusieurs fois par semaine. "En 1 h 30, il faut faire déjeuner une quarantaine de personnes, jusqu'à soixante l'été, avec la terrasse", relate Séverine Marcq, coresponsable de l'établissement avec Jade Chatel. Du lundi au samedi, on peut y déjeuner de 12 heures à 14 h 30. "Nous proposons une cuisine simple mais faite maison", précise le duo, dont l'équipe concocte tartes, croques, salades, lasagnes (végétarienne ou non), steaks tartares… Quelques clients ont connu L'Étables, autrefois. "Pas mal de gens se souviennent d'avoir dansé ici, dans le temps, sourit Jade Chatel. Il y avait une cheminée pour griller la viande dans le fond. Nous n'étions pas nés, mais on imagine très bien !" Les plus curieux pourront comparer l'enseigne de l'époque et l'actuelle grâce à une photo d'archives, visible sur les murs du restaurant.

Pour terminer mon repas, j'opte pour un cheesecake classique, nappé de caramel. Un peu de sucré pour se motiver à reprendre le boulot ! Je reviendrai sans doute un de ces soirs en afterwork, déguster une planche de charcuterie et un bon verre de vin, autres incontournables à la carte de L'Étables, également très fréquentée le soir pour son activité bar.

Pratique. L'Étable, 57 Rue Bernardin de Saint-Pierre au Havre. Tél. 02 35 22 99 07. Ouvert tous les jours (pas de restauration le dimanche, uniquement des planches)