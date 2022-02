Port-Jérôme. Maintenance à la raffinerie : torchères et bruits possibles

Les riverains de la plateforme de Gravenchon en ont l'habitude : des épisodes de torchère intermittents pourraient être visibles à partir du mercredi 23 février, en raison d'opérations de maintenance planifiées sur certaines unités de la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine. Des bruits d'un niveau légèrement supérieur à la normale pourraient également être audibles, pendant une semaine. "Ces activités de maintenance sont importantes pour aider à maintenir des opérations sûres et fiables, rappelle Esso Raffinage S.A.S. Les arrêts techniques planifiés permettent de procéder à des inspections détaillées d'équipements habituellement en service continu et d'améliorer l'efficacité énergétique, la performance environnementale et la compétitivité du site."

Les torchères, ces manœuvres qui permettent de brûler les gaz excédentaires d'hydrocarbures, "sont des éléments essentiels du système de sécurité de la raffinerie", indique l'industriel.