Musique. The Weeknd vous invite à vivre la "Dawn FM Experience" sur Prime Video

Son album "Dawn FM", sorti en janvier dernier, est conçu comme un programme radio qui nous emmène dans les pensées du chanteur. Les hits "Take My Breath" et "Sacrifice", que vous pouvez entendre sur Tendance Ouest, participent au succès de l'album (plus de 700 000 exemplaires vendus à travers le monde dont 35 000 en France).

Ce vendredi 25 février, vous pourrez mettre des images sur cet album puisque sortira "The Dawn FM Experience". Un projet qui est présenté comme une œuvre qui transforme l'album en "un visuel fascinant, créant une performance cinématographique qui emmènera le public dans le monde perturbant et morose" de l'artiste.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :