Rouen. Yannick Jadot s'oppose au nucléaire et défend la Chapelle Darblay

Yannick Jadot poursuit sa "tournée des possibles", une série de meeting en plein air à travers le pays, avec une escale à Rouen, lundi 21 février, place de la Cathédrale.

L'occasion aussi d'évoquer ses positions sur une série de sujets qui concernent directement la Normandie, à commencer par le nucléaire, dont le candidat écologiste veut sortir progressivement. "Nous ne souhaitons pas construire de nouveaux réacteurs nucléaires", a-t-il indiqué, référence au projet de construire de nouveaux réacteurs EPR, dont deux sont à l'étude à Penly en Seine-Maritime. Et pas question de mettre dans la balance la question de l'emploi pour Yannick Jadot. "Quand on investit dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique, on crée deux à trois fois plus d'emploi que dans le nucléaire."

Le candidat n'élude pas pour autant la question des déchets nucléaires, sans se prononcer sur le projet d'élargir les capacités du site de stockage de la Hague dans la Manche.

"Bures n'est pas une solution pour les écologistes. Il faut construire des capacités de stockage. On est responsable. On sait qu'on va devoir assumer ces déchets pour 100 000 ou 150 000 ans."

Avec les "Pap chap"

Yannick Jadot a aussi profité de sa venue à Rouen pour renouveler son soutien aux salariés de la Chapelle Darblay, qui poursuivent leur lutte pour assurer l'avenir papetier du site, alors que la Métropole Rouen Normandie vient de faire valoir son droit de préemption. "Bravo", a-t-il lancé aux "Pap chap". "Il est indispensable de construire une économie responsable socialement et écologiquement sur les territoires."

Le meeting de Yannick Jadot s'est tenu sur la place de la cathédrale de Rouen en présence des passants et de militants.

Quant aux principaux intéressés, ils ne craignent pas dans ce cas de récupération politique. "Dès lors que l'on parle de transition et d'urgence climatique, le sujet devrait être porté par tout le monde, a réagi Arnaud Dauxerre, représentant du collège cadre de Chapelle Darblay. Ce qui nous intéresse, c'est de la cohérence et de la constance. Tous ceux qui veulent se raccrocher au dossier seront les bienvenus."